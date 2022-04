Biasin: «Plusvalenze? Multe o inibizioni non risolvono problema»

Fabrizio Biasin ha parlato del caso plusvalenze, che vede coinvolti anche alcuni club del campionato di Serie A, tra cui Juventus e Napoli.

PLUSVALENZE – Queste le parole su Radio Sportiva nel corso della trasmissione Microfono Aperto da parte di Fabrizio Biasin. «Plusvalenze? Limitare a multe o inibizioni significa non risolvere il problema. Con le plusvalenze non solo si alterano i bilanci ma si crea una concorrenza sleale all’interno delle competizioni. Discorso che vale per i club coinvolti nel passato, adesso e nel futuro».