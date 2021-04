Bereszynski: «Volevamo vincere, come contro l’Inter»

Bartosz Bereszynski, difensore polacco della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo il pareggio strappato dai blucerchiati sul campo del Milan che dà all’Inter l’occasione di allungare il vantaggio in classifica nella sfida di questa sera sul campo del Bologna

VOLEVAMO RIPETERCI – Bereszynski si tiene stretto il pareggio strappato sul campo del Milan, ma non nasconde il suo rammarico per il gol di Hauge che ha impedito alla squadra di Ranieri di battere anche il Milan dopo aver già battuto l’Inter nel girone d’andata: «Abbiamo fatto dei buoni risultati contro Lazio, Inter e Atalanta e dovevamo vincere anche oggi. Purtroppo non è facile giocare contro il Milan con un giocatore in meno. Dobbiamo rispettare questo punto e andare avanti»