Benzema: “Per noi sono tutte finali. Giocando così non ci batte nessuno”

Karim Benzema Real Madrid

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha parlato al termine dell’agevole vittoria dei blancos contro il Borussia Mönchengladbach. L’intervista è stata ripresa e trasmessa da “Sky Sport”

DECISIVO – Il Real Madrid ha fatto il suo dovere, l’Inter evidentemente no. Nelle parole di Karim Benzema, autore di una doppietta contro il Borussia Mönchengladbach, è forse racchiusa la vera differenza tra le due squadre: «Siamo entrati bene in campo – ha detto il francese – e con tanta voglia di vincere. Volevamo dimostrare che siamo i migliori e che abbiamo voglia di dare sempre tutto. Potevamo fare anche più gol. Per noi è stata una buona partita per il percorso. Ogni partita per noi è una finale. Credo che se continuiamo a giocare di squadra come oggi, nessuna squadra può esserci superiore.»