Bentancur: “Scudetto? Ci siamo, con gli scontri diretti…”

Torino, Italia. 07th agosto 2020 Rodrigo Bentancur della Juventus FC in azione durante la partita della UEFA Champions League tra Juventus Fc e Olympique Lyonnais

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” e ha garantito che i bianconeri, attesi col nuovo anno dagli scontri diretti contro Milan e Inter, non sono ancora fuori dalla lotta scudetto

LA LOTTA SCUDETTO – Bentancur assicura che la Juventus, nonostante i 10 punti dalla vetta, non è ancora fuori dalla lotta scudetto. Il centrocampista confida molto negli scontri diretti contro Inter e Milan previsti per l’inizio del nuovo anno: «Siamo ancora in corsa per lo scudetto. Abbiamo parlato tra di noi ed era già successo gli anni scorsi che la Juventus fosse a 10 punti eppure ha vinto lo stesso. Sappiamo che dobbiamo vincere tutte le partite, in ogni partita dobbiamo pensare a vincere tutto. Abbiamo tutti gli scontri diretti con le squadre che ci stanno davanti in classifica e questa è la mentalità giusta».