Benevento raggiunto prima dellâ€™Inter: col Torino risveglio Zaza, 2-2 al 93â€™

Benevento raggiunto prima dell’Inter: col Torino risveglio Zaza, 2-2 al 93’

Filippo Inzaghi Benevento

Il Benevento si fa rimontare due gol nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. 2-2 col Torino: non basta il ritorno alla rete di Lapadula, a secco dal 2 novembre, perché Zaza fa doppietta e pareggia al 93’. I sanniti fra otto giorni sfideranno l’Inter al Meazza.

RIPRESI – Il Benevento non si riprende dopo il poker subito a Crotone cinque giorni fa. 2-2 dei sanniti col Torino, che si risolleva dopo l’arrivo in panchina di Davide Nicola al posto di Marco Giampaolo e per una volta rimonta anziché essere rimontato. Dopo otto minuti mischia in area e deviazione in rete dell’ex Kamil Glik, ma nella serie di rimpalli tocca con la mano: il VAR annulla. Alla mezz’ora palla giocata dentro per Gianluca Lapadula, che viene travolto da Salvatore Sirigu appena dopo aver calciato (fuori). L’intervento arriva col pallone ancora in gioco, quindi è calcio di rigore. Nicolas Viola, al rientro da titolare dopo un lunghissimo stop per infortunio, spiazza il portiere granata e sblocca il risultato. Benevento che raddoppia al 49’: pallone che staziona in area e finisce su Gianluca Lapadula, il cui sinistro finisce in rete sul primo palo complice anche una deviazione. Neanche due minuti dopo accorcia il Torino, con un colpo di testa di Simone Zaza a centro area. Secondo gol in campionato per l’attaccante, dopo quello con l’Inter. Farebbe pure doppietta, ma in precedenza Andrea Belotti ha toccato col braccio e un nuovo intervento del VAR annulla. È tutto buono però al 93’, quando proprio Belotti taglia in due la difesa e Zaza tramortisce Lorenzo Montipò. Esultanza sfrenata di Nicola e della panchina del Torino, mentre il Benevento getta via due punti.