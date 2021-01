Belotti risponde a Ribery! Fiorentina raggiunta dal Torino nel finale: 1-1

Franck Ribéry Fiorentina

La Fiorentina pareggia in casa del Torino 1-1, nonostante la doppia inferiorità numerica. Prandelli vede sfumare la seconda vittoria consecutiva. Mattatori di serata: Frank Ribery e Andrea Belotti

PARI E PATTA – Alla Fiorentina di Cesare Prandelli non basta una rete di Frank Ribery, su assist di Giacomo Bonaventura, al 67′, per battere il Torino, che agguanta un disperato pareggio all’88’, grazie ad un goal di Andrea Belotti. I viola chiudono la gara addirittura in nove uomini: al 61′ rosso diretto per Gaetano Castrovilli, dieci minuti dopo espulso anche Nikola Milenkovic: entrambi salteranno sicuramente l’Inter per squalifica, nel match di serie A in programma esattamente tra una settimana, all’Artemio Franchi. Inter e Fiorentina torneranno ad affrontarsi dopo la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, vinta dall’Inter ai supplementari grazie ad una rete di Romelu Lukaku.