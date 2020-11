Belotti: “Prendiamo gol con due tiri. Le prestazioni ci sono state sempre”

Andrea Belotti Torino-Cagliari

L’attaccante del Torino, Andrea Belotti, è tornato sul particolare momento di forma dei granata, che contro la Sampdoria hanno rischiato nuovamente di non raccogliere punti. Dalla gara con l’Inter, dopo la sosta, la squadra di Marco Giampaolo ha cominciato ad accumulare rimpianti

AMAREZZA – Il Torino di Marco Giampaolo non va oltre il 2-2 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Dopo la sconfitta subita in rimonta contro l’Inter, altra serata di rimpianti per Andrea Belotti. Il ‘Gallo’, a segno oggi contro i blucerchiati, ha parlato così ai microfoni di “Sky Sport”: «È un momento un po’ così, in cui bastano un paio di occasioni per farci gol. Arriverà il momento in cui andranno bene le cose. La squadra non è sotto un fosso, anche perché le prestazioni ci sono sempre state. Credo che la forza di questa squadra sia immensa, ma ci sono momenti di sfortuna. Il calcio è anche questo. Sono convinto che arriveranno tempi migliori per portare a casa le vittorie».