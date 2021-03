Bellugi, il ricordo dell’ex Inter prima di Italia-Irlanda del Nord

Prima del fischio d’inizio di Italia-Irlanda del Nord, sui maxischermi dello stadio di Parma è passato un video-ricordo di Mauro Bellugi.

AZZURRO PER SEMPRE – Prima del fischio d’inizio di Italia-Irlanda del Nord, gara valida per le qualificazioni di Mondiali 2022, allo stadio Tardini di Parma è andato in scena un momento molto emozionante. Sui maxischermi, infatti, si vedono i volti e i video-ricordi di alcuni ex giocatori della Nazionale scomparsi. Tra di loro anche Mauro Bellugi, ex difensore dell’Inter deceduto lo scorso 20 febbraio, a 71 anni. L’ex nerazzurro aveva 32 presenze con l’Italia, e con la maglia azzurra ha preso parte anche i Mondiali del 1974.