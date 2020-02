Bayern Monaco show, Gnabry e Lewandowski stendono il Chelsea: 0-3!

Bayern Monaco corsaro a Londra. Gnabry e Lewandowski ipotecano la qualificazione ai quarti di finale di Champions League in casa del Chelsea

CHELSEA KO – Il Bayern Monaco passeggia a Stamford Bridge e vede i quarti di Champions League. Primo tempo concluso sullo 0-0 nonostante più di un’occasione, tra le più clamorose una traversa colpita da Thomas Muller e un sinistro di Marcos Alonso respinto da Manuel Neuer. Nella ripresa però è show bavarese, sull’asse Serge Gnabry-Robert Lewandowski. In tre minuti, dal 51′ al 54′, il polacco serve al tedesco l’assist per l’uno-due che gela Frank Lampard e i suoi. Il numero 9 trova anche la gioia personale, blindando risultato e qualificazione mettendo in rete su assist del giovane esterno sinistro Alphonso Davies. Nel finale, espulso Marcos Alonso per una manata rifilata al centravanti polacco. Inizialmente ammonito, il terzino nel mirino dell’Inter di Antonio Conte è stato poi allontanato dopo check del VAR. Al ritorno, all’Allianz Arena, i Blues giocheranno senza lo spagnolo e senza Jorginho (ammonito e diffidato). Insomma, il passaggio ai quarti del Bayern Monaco sembra ormai poco più di una formalità.