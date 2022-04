Bayern Monaco fuori dalla Champions League! Impresa del Villarreal

Bayern Monaco-Villarreal 1-1. Non basta il gol di Lewandowski per i bavaresi, nel finale gela l’Allianz Arena Chukwueze. Spagnoli in semifinale grazie all’1-0 dell’andata

IMPRESA − Clamoroso all’Allianz Arena, il Bayern Monaco non va oltre l’1-1 contro il Villarreal venendo eliminato dalla Champions League. Partita dominata sin dalle prime battute dei bavaresi subito all’arrembaggio per recuperare il risultato di svantaggio rimediato una settimana fa in Spagna. Al 29′ Musiala sfiora il gol dell’1-0 ma grandissima la risposta di Rulli. Il forcing tedesco continua nella ripresa con Sané e Upamecano che sfiora ancora il vantaggio. Gol del Bayern Monaco che arriva al minuto 52: Muller imbecca Lewandowski che con un preciso tiro rasoterra trafigge Rulli per l’1-0. La rete galvanizza la squadra di Nagelasmann che al 71′ sfiora la rete del 2-0 con Muller, il cui colpo di testa sfiora il palo. Ma nel finale, arriva la beffa targata Unai Emery: filtrante di Gerard Moreno e Chukwueze porta in paradiso il Sottomarino giallo. L’1-1 permette al Villarreal di accedere in semifinale di Champions League per la seconda volta nella propria storia. L’ultima volta nel 2006.