Batosta Fiorentina, naufragio col Basaksehir! Conference League in salita

La Fiorentina capitola in casa del Basaksehir per 3-0. Ripresa senza storia a Istanbul con i ragazzi di Italiano annichiliti dalla squadra dell’ex Inter Emre. Conference League in salita

BATOSTA − Brutta serata per la Fiorentina che non vede mai la luce sul campo del Basaksehir. Dopo un primo tempo equilibrato, la Viola naufraga nella ripresa. Al 57′ sblocca il risultato Gurler su assist di Ndayishimiye. La squadra di Italiana non riesce a reagire agli attacchi turchi tant’è che al 71′ è ancora Gurler a raddoppiare per la squadra del presidente Erdogan. Nel finale, chiude i giochi Traore. Per la Fiorentina cammino in Conference League già in salita. Un solo punto nelle prime due partite. Il prossimo confronto sarà in Scozia contro l’Heart.