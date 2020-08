Barzagli: “Difesa a 3 con Conte? Agli inizi un dramma. Nei suoi ritiri…”

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e della Nazionale, ha concesso un’intervista “doppia” insieme ad Alessandro Bastoni sul canale youtube “Cronache di spogliatoio” in cui ha parlato della sua esperienza in bianconero con Antonio Conte

LA DIFESA A TRE DI CONTE – Barzagli parla del suo primo impatto con la difesa a tre proposta da Antonio Conte: «Un dramma. Io, Bonucci e Chiellini eravamo abituati a 4. Leonardo è rimasto centrale e per lui è cambiato poco, ma io e Giorgio ci siamo modificati per quel ruolo. A tre non si difende meglio che a quattro, se non sai difendere lasci spazi enormi, contano molto le caratteristiche dei giocatori. Le prime volte a tre con Conte è stato molto strano».

LA PREPARAZIONE DI CONTE – Barzagli parla anche della preparazione che viene fatta da Antonio Conte: «Nei primi ritiri, ancora si andava in montagna, ora la Juve non lo fa quasi più, mattina e pomeriggio la gente dormiva da tutte le parti. Ma poi te lo ritrovi quando vai più degli altri. Rispetto ai campionati esteri abbiamo un’altra mentalità, abbiamo la preparazione, la corsa a secco, si fa molta fatica. All’estero fanno molte più partitelle anche a ritmo più elevato».