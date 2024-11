Baroni in ospedale dopo un malore. La nota ufficiale della Lazio

Attimi di apprensione per Marco Baroni, allenatore della Lazio, che ieri sera ha accusato un malore durante una cena di famiglia a Gubbio. Da qualche minuto il club biancoceleste ha tranquillizzato tutti attraverso una nota ufficiale del club riguardo le condizioni del mister.

MOMENTI DI APPRENSIONE – Marco Baroni si era recato in Umbria per trascorrere un paio di giorni di riposo con la famiglia, approfittando della pausa dopo la vittoria della Lazio contro il Monza. Nella serata di ieri, il tecnico biancoceleste avrebbe avvertito dei dolori addominali che lo hanno costretto a recarsi in ospedale dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti per verificare le cause del malessere. Dopo alcuni controlli, il tecnico è stato dimesso, con una diagnosi che sembra indicare una “congestione addominale”.

Le condizioni di Baroni: la nota della Lazio

AGGIORNAMENTO – “In merito alla notizia pubblicata su alcuni quotidiani, la S.S. Lazio comunica che ieri, a seguito di un lieve malore accusato mentre era con la propria famiglia, il tecnico Marco Baroni si è recato presso il nosocomio locale di Gubbio per un controllo. Gli accertamenti hanno dato esito negativo, in quanto si tratta di una forma influenzale che negli scorsi giorni aveva colpito anche altri componenti del Club. Pertanto mister Baroni da domani sarà regolarmente in campo alla ripresa degli allenamenti. Si rende necessaria questa comunicazione per tranquillizzare l’ambiente”. Nonostante lo spavento, il tecnico biancoceleste sembra determinato a non rallentare il proprio impegno con la Lazio, mantenendo la concentrazione sui prossimi appuntamenti della squadra. La notizia del malore ha destato preoccupazione tra i tifosi, ma la dimissione tempestiva e la conferma del ritorno in campo per gli allenamenti di mercoledì sono rassicuranti per l’ambiente biancoceleste.

Fonte: sslazio.it