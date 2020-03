Barone vs Lega Serie A: “Fiorentina non d’accordo! Trattamento impari”

Joe Barone intervenuto in collegamento durante “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. Il direttore generale della Fiorentina ha esposto la posizione del club viola nei confronti della Lega Serie A dopo il caos rinvii

CAOS NEL CALCIO ITALIANO – Di seguito le parole di Joe Barone: «Io ho chiesto immediatamente di fare una riunione di Lega non mercoledì ma al più presto, oggi o domani. In sede abbiamo ricevuto una posta elettronica della Lega con una proposta che hanno mandato. Dentro la Fiorentina questa sera stavamo discutendo la proposta, in particolare per noi per come guardare questo weekend. In questo momento mi devo confrontare con tutta l’area sportiva ma io direi che non siamo d’accordo. Già la Fiorentina è stata a Udine due giorni pronta per giocare, ora dobbiamo essere lì per tre giorni. Dobbiamo arrivare il sabato, giocare domenica sera e non c’è un ritorno a Firenze perché l’aeroporto è chiuso. C’è anche il fatto dei tifosi, tutti hanno comprato i biglietti per le varie date. Non è che abbiamo tutto a disposizione e cambiamo immediatamente, è una cosa da studiare. Oggi c’è stata una riunione dove non tutti hanno partecipato, io ho chiesto di avere tutti presenti oggi in Assemblea. Non è stato accolto. Ho chiesto anche per domani, ora andremo mercoledì per discutere di questa situazione. Oggi come oggi la Fiorentina non è d’accordo a giocare domenica sera. Prima bisogna pensare alla salute, poi ai tifosi che fanno i sacrifici veri nel calcio. Io vorrei dire che la Fiorentina è andata a Udine per giocare a porte chiuse. Se la Lega decide che tutti giochiamo a porte chiuse siamo d’accordo, però non si può accettare che una partita si gioca e gli altri non giocano. Dobbiamo essere trattati tutti uguali, al momento non è così. Stiamo dando un’immagine non positiva in tutto il mondo. Dobbiamo essere uniti, non disuniti».