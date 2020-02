Barcellona, un ex primavera dell’Inter in panchina contro il Getafe

Il Barcellona vince 2-1 in casa contro il Getafe, gara valida per la ventiquattresima giornata di Liga. In panchina un giovane attaccante prodotto dal vivaio dell’Inter, acquistato dal Barcellona B e convocato da Quique Setién proprio per questa sfida.

EX INTER AL BARCELLONA – Prima convocazione in prima squadra per Rey Manaj con la maglia del Barcellona, ex attaccante prodotto della primavera dell’Inter (ma anche ex primavera di Piacenza, Cremonese e Sampdoria). Dopo un passato in prestito al Pescara, al Pisa e al Granada, l’attaccante albanese si è messo in mostra soprattutto con la maglia dell’Albacete in Segunda Division. Il Barcellona B lo ha acquistato nel corso del mercato di gennaio (vedi articolo) e oggi è stato convocato dal tecnico Quique Setién in vista della sfida di Liga contro il Getafe (vinta 2-1 grazie alle reti di Antoine Griezmann e Sergi Roberto). Motivo di orgoglio per il centravanti classe ’97 giocare insieme a Lionel Messi e compagni, soprattutto vista l’assenza per infortunio di giocatori come Luis Suarez e Ousmane Dembélé.