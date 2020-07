Barcellona-Napoli: la UEFA ha preso una decisione definitiva

Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di Champions League, si disputerà regolarmente al Camp Nou il prossimo 8 agosto nonostante la situazione Covid a Barcellona sia apparsa preoccupante

La situazione Covid a Barcellona è diventata parecchio preoccupante nei giorni scorsi e il Napoli ha manifestato la sua preoccupazione per la gara di Champions League contro il blaugrana prevista per il prossimo 8 agosto. La Uefa però non sembra intenzionata a modificare il calendario e secondo Sky Sport ha preso pochi minuti fa la decisione di confermare la regolare disputa della partita. Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si disputerà quindi sabato 8 agosto alle ore 21 al Camp Nou di Barcellona.