Barcellona in lutto per la morte di un membro dello staff: rinviata la partita contro l’Osasuna

Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di un membro della prima squadra del Barcellona. La notizia ha scosso profondamente il club blaugrana, al punto che i giocatori hanno chiesto la sospensione della partita di LaLiga contro l’Osasuna, prevista per la serata di oggi.

PARTITA SOSPESA – Il Barcellona piange la scomparsa di Carles Miñarro Garcia, medico della prima squadra del Barcellona. Si tratta di una figura a stretto contatto con la prima squadra. Una figura rispettata all’interno del club, sempre vicino ai giocatori per garantire la loro salute e il loro recupero fisico. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha comunicato personalmente la tragica notizia alla squadra negli spogliatoi, provocando un’ondata di dolore e incredulità tra giocatori e staff tecnico. Nel momento in cui l’Osasuna stava completando il riscaldamento in campo, i giocatori del Barcellona sono rimasti a lungo negli spogliatoi, visibilmente provati. Poco dopo è arrivata la conferma ufficiale: il match non si sarebbe disputato.

Messaggio di cordoglio e attesa per il recupero del match del Barcellona

GRAVE LUTTO – Ora si attende di conoscere la nuova data in cui la partita verrà recuperata. La decisione sarà presa nei prossimi giorni, in base al calendario già fitto della squadra blaugrana. Il calcio mondiale si stringe attorno alla famiglia di Carles Miñarro Garcia, onorando la memoria di un uomo che ha dato tanto al Barcellona e ai suoi giocatori.