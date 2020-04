Barcellona, caos totale. Font: “Rischio bancarotta”. E Lautaro Martinez?

Barcellona in piena crisi societaria. Nel pieno dell’emergenza Coronavirus, i blaugrana non attraversano un momento facile. Giovedì, infatti, sei membri del Consiglio si sono dimessi e Victor Font del movimento “Si al Futur” ha scritto una lettera alla stampa per evidenziare i rischi. Occhio alle ricadute per Lautaro Martinez e l’Inter

CRISI INTERNA – Victor Font allarma il mondo blaugrana: «Per molto tempo abbiamo avvertito i membri della società che il club si sta avviando verso la tempesta perfetta. Se i rischi erano grandi, ora sono diventati giganteschi. Siamo nel mezzo di una pandemia che ha fermato il pianeta e avrà effetti in tutti i settori della vita, anche nello sport. Allo stesso modo, per mesi abbiamo assistito a una vergognosa escalation di crepe nel comportamento istituzionale del club. Un processo che è culminato in questi giorni con accuse e gravi rimproveri tra i membri del consiglio di amministrazione, oltre a sei improvvise dimissioni. Il risultato è il pericolo di una bancarotta economica e morale verso cui il club si sta muovendo. Game over».

TUTTI I PROBLEMI – Victor Font lancia altre accuse che scuotono il Barcellona:«Aggiungiamo anche una politica sportiva irregolare, lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la significativa riduzione delle entrate a causa della pandemia. La squadra inoltre è in guerra civile da molte settimane contro la proprietà, con Messi che ha avuto un’aspra disputa con Bartomeu riguardo al taglio degli stipendi e con Eric Abidal per le accuse ricevute in merito al licenziamento dell’ex allenatore Ernesto Valverde». A questo punto, se la situazione si aggravasse ulteriormente, i rumors su Lautaro Martinez difficilmente potrebbero diventare realtà. Con il favore dell’Inter che tratterrebbe l’argentino.

Fonte: SkySport.it.