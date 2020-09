Barcellona, accordo trovato con Depay: Addio Lautaro Martinez?

Lautaro Martinez rigore Inter-Juventus

Il Barcellona ha trovato l’accordo con Memphis Depay. Mancano ancora pochi dettagli per chiudere la trattativa col Lione, l’ingaggio dell’attaccante olandese chiuderebbe ogni discorso per Lautaro Martinez

Secondo Fabrizio Romano il Barcellona è vicinissimo a ingaggiare Memphis Depay. Il club catalano e l’attaccante olandese avrebbero infatti trovato l’accordo sull’ingaggio, manca ancora l’accordo definitivo col Lione per il trasferimento ma sembra manchi davvero poco a chiudere positivamente anche questo aspetto della trattativa. L’ingaggio dell’attaccante olandese rappresenterebbe, con ogni possibilità, l’addio definitivo a Lautaro Martinez per il quale la trattativa non è comunque mai decollata veramente per l’intransigenza mostrata dall’Inter negli ultimi mesi.