Barak porta il Verona a pari punti con l’Inter: doppietta al Benevento

Il Verona batte 3-1 il Benevento e aggancia Inter e Napoli al quinto posto in classifica in Serie A: decisivo Barak, al rientro da titolare dopo la positività al Coronavirus e autore di una doppietta.

PROSEGUE IL MOMENTO BUONO – Dopo aver fermato la Juventus il Verona torna alla vittoria. Nonostante diverse assenze i gialloblù hanno la meglio del Benevento, che continua ad avere problemi con i gol subiti: 3-1 il finale al Bentegodi. Apre le marcature Antonin Barak, che al 17’ prova a correggere in rete un cross basso da sinistra di Mattia Zaccagni: ci riesce anche con un minimo di fortuna, perché la palla gli sbatte sull’altro piede prima di entrare. Il Benevento avrebbe la chance per pareggiare poco dopo, ma Marco Silvestri ipnotizza Roberto Inglese. Il pareggio ospite arriva al 56’ con un filtrante di Gianluca Caprari per Gianluca Lapadula, reduce dalla convocazione del Perù. Nikola Kalinic colpisce la traversa di testa, mentre al 63’ con un mezzo esterno sinistro Barak firma la doppietta: Verona di nuovo avanti. Protesta Caprari, che a venti minuti dal termine prova a calciare (prendendo terra) e ritiene di essere stato fermato fallosamente da Adrien Tameze. Per l’arbitro è tutto regolare, il VAR non interviene e Caprari prosegue nelle proteste col quarto ufficiale, beccandosi il rosso diretto. Per il Verona è tutto più facile in undici contro dieci, e al 78’ su secondo assist di Federico Dimarco il colpo di testa di Darko Lazovic vale il tris finendo prima sul palo. Buona la prova anche del terzino in prestito dall’Inter. Verona-Benevento 3-1 completa la sesta giornata di Serie A.