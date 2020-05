Balotelli risponde alle critiche: “Allenamenti? Io invisibile! Presto la veritÃ ”

Balotelli risponde alle critiche: “Allenamenti? Io invisibile! Presto la verità”

Mario Balotelli, ex attaccante dell’Inter, risponde alle critiche raccontando la sua versione dei fatti, e promettendo di raccontare presto tutta la sua verità.

“COME UN FANTASMA” – Mario Balotelli attraverso una storia pubblicata su Instagram, risponde a suo modo alle critiche: “Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo? Ci sono i giornalisti al centro, tutti i miei allenamenti registrati dalle telecamere! Gli allenamenti sono due al giorno, quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l’evidenza? Non pensavo di essere invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò filo e per segno TUTTO e capirete”.