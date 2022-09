Balotelli non perde tempo: subito ‘balotellata’ al Sion! Guaio per l’ex Inter

Balotelli è sbarcato da poche settimane al Sion dopo l’esperienza in Turchia all’Adana Demirspor. L’ex Inter non ha perso tempo a farsi conoscere, subito una bravata

BALOTELLATA − È sempre il solito Mario Balotelli. ‘Super Mario’ è approdato da poche settimane al Sion in Svizzera, squadra allenata dall’italiano Paolo Tramezzani. Dopo appena due partite e 52′ messi nelle gambe, ecco la prima ‘balotellata’ dell’ex Inter. Gira infatti un video, ormai diventato, virale, che vede protagonista l’ex attaccante della Nazionale barcollante fuori da un bar e sorretto da un amico. Non un buon inizio per Balotelli. Secondo Maxi foot, portale svizzero, il Sion avrebbe già preso provvedimenti nei suoi confronti escludendolo dalla prossima sfida contro il Rapperswil-Jona in Coppa.