Balotelli come da Natale a Santo Stefano? Può lasciare il Genoa – Sky

Incredibile, Mario Balotelli, dopo appena due mesi, può già lasciare il Genoa. Il centravanti italiano ha totalizzato appena 56′ in sei partite e oggi con l’Empoli non ci sarà.

TITOLI DI CODA? – Potrebbe durare come da Natale a Santo Stefano l’esperienza in Liguria di Mario Balotelli. Il centravanti italiano, arrivato da svincolato due mesi fa al Genoa, potrebbe lasciare subito. Infatti, il giocatore ha totalizzato al momento appena cinquantasei minuti in appena sei partite. Troppo pochi. E sia sotto l’egida di Alberto Gilardino che sotto quella di Patrick Vieira la situazione non è mai cambiata. Ora Balotelli, ritornato nuovamente in Serie A dopo l’esperienza a Brescia nel 2019-20, potrebbe nuovamente dire addio e lasciare il campionato italiano. Si deciderà nei prossimi giorni.

Balotelli-Genoa ai titoli di coda? Decisivo un summit!

INCONTRO DECISIVO – Infatti, probabilmente dopo le feste, Balotelli, scrive Sky Sport, incontrerà la dirigenza del Genoa. Il club vuole capire se l’attaccante accetterà ancora un ruolo da riserva, pronto a dare il suo contributo, ma non sempre da titolare. In caso contrario Balotelli potrebbe lasciare il Genoa già a gennaio. Intanto, oggi non sarà disponibile per la partita del Grifone sul campo dell’Empoli per una sindrome influenzale. Contro il Napoli, nella gara prima di Natale, l’ex Inter comunque aveva aiutato nei minuti finali il Genoa sfiorando il pareggio nella gara vinta poi 2-1 dagli azzurri.