Balotelli clamoroso, torna a giocare in Italia! Ritrova due sue conoscenze

Mario Balotelli torna a giocare in Italia. L’annuncio arriva da “Sky Sport”. L’attaccante ex Inter e Brescia, svincolato, è pronto per una nuova esperienza, dove ritroverà due sue “vecchie” conoscenze

RITORNO – Mario Balotelli torna a giocare in Italia. Secondo quanto riferito da “Sky Sport” l’attaccante ex Brescia ha trovato l’accordo con il Monza. L’ex bomber della nazionale, quindi, riparte dalla Serie B dove ritroverà due sue “vecchie conoscenze”: Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani. I due dirigenti lo avevano già voluto fortemente ai tempi del Milan. Oggi il sodalizio si ricompone ed il Monza punta sempre di più alla promozione.