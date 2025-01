Balotelli, ciao Genoa? Si muove un presidente di Serie C! Proposta

Balotelli già pronto a lasciare il Genoa dopo pochi mesi dal suo ingaggio a zero. All’ex Inter proposta social da un presidente di Serie C.

PROPOSTA SOCIAL – Il futuro di Mario Balotelli al Genoa sembra già segnato: l’addio sembra poter essere l’ipotesi più probabile. Mario, non ce l’ha fatta neanche questa volta. Arrivato a zero, l’ex giocatore di Inter e Milan tra le tante non è riuscito a tagliarsi uno spazio sufficiente al Grifone né sotto la guida di Alberto Gilardino né tantomeno sotto quella dell’ex compagno in nerazzurro Patrick Vieira. Quest’ultimo non l’ha neanche convocato per l’ultima uscita contro la Roma, dove il Genoa ha perso 3-1. Adesso si parla di un addio. A farsi avanti per dare una nuova, l’ennesima, chance a Balotelli ci ha pensato direttamente sul suo profilo X Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio. Questo il suo post: «Mario Balotelli…. Sarebbe un piacere averlo a Trapani con noi…un campionissimo a cui darei il massimo della protezione e supporto per fargli vivere al meglio il campo. Mario ci vieni ? Io sono pronto a parlarne ….».

Balotelli dalla Serie A alla Serie C: la clamorosa proposta dal Trapani

DALLA SERIE A ALLA C – Il Trapani milita in Serie C e al momento si trova all’ottavo posto in classifica a quota 32 punti. Si tratta, finora, di una proposta quasi provocatoria e senza nulla di concreto, ma chissà cosa succederà da qui alle prossime settimane. Oggettivamente, però, passare dalla Serie A alla Serie C non sarebbe proprio una bella opzione per il 33enne attaccante Balotelli.