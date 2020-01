Balotelli, Capodanno movimentato: incidente in macchina alle 6

Balotelli non ha certo iniziato l’anno col piede giusto. L’attaccante ex Inter, ora al Brescia, è stato protagonista di un incidente con la sua macchina (senza conseguenze) alle 6 di stamattina. A riportarlo è l’edizione di Brescia del “Corriere della Sera”.

L’INCIDENTE – Mario Balotelli fa notizia per un… botto. Non i fuochi d’artificio, ma per aver schiantato la sua macchina rientrando a casa alle 6 di questa mattina. Lo riporta l’edizione di Brescia del “Corriere della Sera”, aggiungendo come il numero 45 si trovasse in viale Europa, poco distante da dove abita, e abbia sbagliato una manovra finendo sul cancello di un’altra casa. Lui è rimasto illeso, l’auto invece (una Fiat 500 Abarth) ha riportato danni nella parte anteriore. Ad aggiungere una nota di colore alla storia il giornale riporta come Balotelli abbia lasciato la vettura incustodita presso il luogo dell’incidente, tornando a piedi a casa a dormire. Sul posto è intervenuto il carro attrezzi, che l’ha portata via. Fortunatamente per l’ex Inter non ci sono state conseguenze fisiche e l’impatto risulta essere stato piuttosto lieve, ma l’episodio è quantomeno bizzarro. Balotelli aprirà il 2020 della Serie A domenica alle ore 12.30, quando il Brescia ospiterà la Lazio.

Fonte: Brescia.Corriere.it