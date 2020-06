Balotelli-Brescia al capolinea: Cellino chiede la risoluzione – GdS

Il rapporto tra Mario Balotelli e il Brescia è quasi arrivato al capolinea. Il presidente Massimo Cellino ha inviato una lettera all’attaccante italiano, invocando la risoluzione per giusta causa. Ecco l’approfondimento della “Gazzetta dello Sport”.

GIUSTA CAUSA – Mario Balotelli rischia seriamente di non scendere in campo nella ripresa del calcio italiano. Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha dato mandato ai suoi legali di far partire il ricorso per la risoluzione per giusta causa verso l’attaccante italiano. La giusta causa, secondo il club lombardo, si concretizza in diverse assenze ingiustificate di Balotelli negli ultimi allenamenti, oltre ad un atteggiamento negligente nelle precedenti settimane. Per quest’ultima settimana, l’attaccante 29enne ha presentato un certificato medico per problemi gastrointestinali, ma lo stesso non può dirsi per i giorni precedenti. Il 26 maggio Balotelli ha annunciato di non sentirsi bene, ricevendo il benestare di uno dei medici del Brescia per restare a casa. Fattispecie sempre smentita dalle Rondinelle.

LOGORAMENTO – Arriva così alla fine un rapporto andato logorandosi molto velocemente in questi nove mesi di Balotelli al Brescia. Complice anche un legame mai sbocciato con Stefano Cordone, direttore sportivo del Brescia: molti testimoniano scambi dai toni piuttosto accessi tra i due. Pesa poi molto anche il rendimento sportivo: 5 gol in 19 presenze, troppi pochi rispetto alle aspettative di inizio anno. La palla passa ora ai legali, del club e di Balotelli. Il ricorso per la risoluzione del contratto deve arrivare al Collegio arbitrale, che dovrà riunirsi per valutare, prima di pronunciarsi. Un decorso processuale dai tempi non immediati, in cui una cosa è certa: difficilmente Balotelli scenderà di nuovo in campo col Brescia.