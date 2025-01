Balotelli attacca Vieira: «Sono del Genoa, ma qualcuno non vorrebbe»

Balotelli ha voluto dire la sua dopo le ultime avvisaglie di mercato. Il giocatore del Genoa ha attaccato implicitamente il suo allenatore Vieira.

STOCCATA A VIEIRA – Mario Balotelli al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal Genoa, dopo appena quattro mesi dal suo arrivo da svincolato. Il centravanti ex Inter ha avuto poco minutaggio finora sia sotto la guida di Alberto Gilardino (esonerato), che sotto quella dell’altro ex nerazzurro Patrick Vieira. Nelle ultime ore, si è addirittura fatto avanti il presidente del Trapani Calcio, che tramite un post su X, ha avanzato una proposta allo stesso Balotelli. In merito a tutto questo vociare, l’attaccante ha voluto fare chiarezza su Instagram pubblicando una storia alcuni minuti fa. Questa la didascalia: «Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò e dove andrò, sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe ma ho rispetto soprattutto dei TIFOSI e della “società”». Si tratta ovviamente di un attacco, implicito, anche a Vieira, che raramente lo ha utilizzato durante questa sua esperienza al Grifone. Balotelli, da quando è rientrato in Italia dopo l’esperienza in Turchia, ha giocato appena cinquantasei minuti e mai da titolare. Insomma, non un bel ritorno nel campionato italiano.