Badelj segna all’89’ complica anche i piani dell’Inter! Genoa-Cagliari 1-0

Genoa-Cagliari 1-0, Badelj trova la via del gol quasi allo scadere e riaccende la lotta scudetto in Serie A, ma complica anche i piani dell’Inter in campionato.

ALL’ULTIMO RESPIRO – Genoa-Cagliari partita sempre ferma sullo 0-0, così come il primo tempo con poche occasioni. Ma è proprio all’ultimo respiro che Milan Badelj trova la rete del vantaggio per i padroni di casa, con una rete che mancava al centrocampista croato da un anno e due mesi. Al minuto ottantanove, Badelj accorcia in area di rigore, la palla si ferma in qualche modo all’interno dell’area di rigore e lui ne approfitta per battere il portiere avversario con un destro. La sfida salvezza entra sempre più nel vivo, ma con questa vittoria il Genoa complica anche i piani dell’Inter, che dovrà affrontare il Cagliari alla penultima giornata.