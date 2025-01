Az Alkmaar-Roma, beffa a pochi minuti dalla fine per Ranieri!

La Roma perde in Olanda contro l’Az Alkmaar con il risultato di 1-0. La squadra di Claudio Ranieri subisce il gol nel finale.

SCONFITTA – La Roma delude e perde in Olanda contro l’Az Alkmaar con il risultato di 1-0. La classifica per i giallorossi ora piange, perché si rischia seriamente l’eliminazione dalle prime 24 della UEFA Europa League. L’ultima giornata allo Stadio Olimpico diventa a questo punto decisiva almeno per i playoff, la qualificazione tra le 8 è matematicamente inarrivabile. Poche emozioni nella partita odierna delle 18.45: appena un tiro in porta per entrambe le squadre. L’Az Alkmaar ha segnato al minuto 80 il gol del successo: l’ex Tottenham Troy Parrott ha saputo sfruttare al meglio l’assist vincente del norvegese David Moller Wolfe.