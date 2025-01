Audero lascia già il Como? L’ex Inter può restare in Serie A! – Sky

Occhio al futuro di Emil Audero, portiere campione d’Italia dell’Inter della seconda stella. L’italo-indonesiano, andato al Como in estate, piace concretamente ad un altro club di Serie A.

LE ULTIME – Nuova avventura in vista per Audero in Serie A. Infatti, il portiere ex Inter, lo scorso campione d’Italia con il titolo della seconda stella indimenticabile stampato sul cuore, può lasciare già il Como. L’italo-indonesiano era arrivato lo scorso in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto a sette milioni di euro, riscatto che l’Inter non ha voluto esercitare decidendo di comprare Josep Martinez dal Genoa. Dunque, Audero è volato in direzione Como da Cesc Fabregas, duellando prima con Pepe Reina e adesso con Jean Butez. Pertanto, per trovare più spazio potrebbe nascere una nuova destinazione.

L’ex Inter Audero piace all’Udinese: possibilità concreta

NUOVA SQUADRA – Come riferisce Gianluca Di Marzio, Audero piace tanto all’Udinese. La possibilità di un suo trasferimento è veramente concreta. L’italo-indonesiano si giocherebbe il posto con Sava e con Okoye, invischiato al momento in un delicato caso di calcioscommesse. Inoltre, in Friuli gioca pure un altro ex portiere nerazzurro che ha vinto uno scudetto, ossia Daniele Padelli. Anche a Udine si giocherebbe il posto, ma avrebbe serie possibilità di giocare titolare.