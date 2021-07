Atletico Madrid, trovata la sostituta dell’Inter per l’ultima amichevole

Dopo essere ufficialmente saltata la sfida in programma contro l’Inter, l’Atletico Madrid ha annunciato la squadra che sostituirà i nerazzurri nell’ultima amichevole del precampionato degli spagnoli.

SOSTITUTI – Oltre alla Florida Cup – alla quale ha rinunciato anche l’Arsenal -, l’Inter ha deciso di rinunciare anche a un’altra amichevole di prestigio, ovvero quella in programma contro l’Atletico Madrid. Quella che per gli spagnoli sarebbe stata l’ultima amichevole del proprio precampionato. Attraverso i canali ufficiali della società, però, l’Atletico ha annunciato chi prenderà il posto dei nerazzurri: il Feyenoord, con la partita che si giocherà allo stadio De Kuip, che ospita le gare degli olandesi.

Atleti to face Feyenoord in last pre-season friendly 💪

📆 Sunday, Aug. 8

🕔 5pm CET

📍 De Kuip

🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/kpHq5aiVP4

— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 27, 2021