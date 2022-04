Atletico Madrid-Manchester City 0-0: quante scintille nel finale!

Il Manchester City vola in semifinale di Champions League. Tante scintille nel finale con un rosso tra le fila spagnole. Solo 0-0 in un clima infuocato

PARI E NERVI TESI − Secondo round della sfida tra Guardiola e Cholo Simeone. Si riparte dall’1-0 dell’Etihad da parte del Manchester City sull’Atletico Madrid. Rispetto al super catenaccio dell’andata, i colchoneros – per forza di cose – sono obbligati ad un altro tipo di partita. Match molto intenso ma poco spettacolare. L’unica palla gol del primo tempo arriva grazie ad una bella iniziativa dei citizens che portano al tiro Gundogan da dentro l’area piccola. Sfortunato il tedesco che centra il palo ad Oblak battuto. Nella ripresa, Atletico Madrid più sbarazzino. Ci prova al 56′ Griezmann che col mancino sfiora di poco l’angolo più lontano. Simeone prova a riaprire i giochi mandando in campo Suarez, De Paul e Correa. Ma vani i tentativi spagnoli contro una difesa inglese ben organizzata. Nel finale, nervi tesi con Felipe che si becca il giallo dopo l’ennesimo brutto intervento ai danni di Foden. Brivido nel finale con Correa che davanti Ederson per poco non porta la gara ai supplementari. A spuntarla nel doppio confronto è il Manchester City che vola in semifinale di Champions League.