Atletico Madrid-Liverpool 1-0, Simeone show! Klopp steso da Saul

Condividi questo articolo

Si è conclusa in questi istanti la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Liverpool. Al Wanda Metropolitano decide un gol di Saul, che regala un piccolo vantaggio ai Colchoneros di Simeone contro i campioni in carica di Klopp in vista dell’infuocato ritorno ad Anfield

FORTINO – Atletico Madrid-Liverpool 1-0 è il verdetto dell’andata degli ottavi di Champions League. Gli uomini di Diego Simeone sbloccano la partita dopo quattro minuti, grazie al gol di Saul Niguez. Dopo il corner battuto da Koke, Fabinho tocca involontariamente il pallone che finisce sul piede dello spagnolo bravo a battere Alisson. Gli spagnoli sfiorano anche il raddoppio con Alvaro Morata a pochi passi dal portiere ex Roma. I campioni d’Europa in carica reagiscono con Mohamed Salah che, approfittando di un errore di Jan Oblak, serve però Roberto Firmino in fuorigioco prima di mettere in rete. Nella ripresa Jurgen Klopp va alla ricerca di un importante gol del pareggio, ma il fortino eretto da Simeone regge fino all’ultimo. Due le occasioni più pericolose, una sprecata di testa da Salah e l’altra terminata fuori di poco su tiro di Jordan Henderson. Il Cholo può quindi festeggiare un risultato prezioso, che dà una speranza in vista del complicato ritorno ad Anfield Road.