L’Atletico Madrid domina ma il Manchester United strappa il pari. Male CR7

Finisce 1-1 Atletico Madrid-Manchester United. Gli spagnoli dominano il match del Wanda Metropolitano ma si fanno riprendere al primo tiro in porta. Male Cristiano Ronaldo

BEFFA − Termina 1-1 Atletico Madrid-Manchester United, occasione persa sicuramente per i ragazzi del Cholo Simeone che non hanno sfruttato le occasioni per raddoppiare. Il primo tempo è un monologo madrileno con i Red Devils che non riescono mai a tirare verso la porta di Oblak. Il match si sblocca immediatamente al 7′ con Joao Felix che in tuffo mette dentro un bellissimo cross dalla sinistra di Renan Lodi. La squadra di Simeone domina per ritmo e intensità ma scarseggia la precisione sotto porta. Nel finale di primo tempo, traversa per l’Atletico con Llorente. Nella ripresa, il Manchester United esce leggermente meglio dagli spogliatoi dando più vigore alla propria prestazione. Sottotono Cristiano Ronaldo, mai in partita. L’Atletico Madrid si avvicina al raddoppio prima con l’ex Inter Kondogbia e poi con le folate di Joao Felix. Ma proprio nel momento migliore dei Colchoneros, arriva il pari del Manchester United. Minuto 80 Bruno Fernandes lancia a campo aperto il giovane Elanga che freddissimo batte Oblak per l’1-1. Nel finale, arrembaggio spagnolo che però si infrange ancora contro il legno, colpito questa volta dal sinistro di Antoine Griezmann.