Atalanta-Villarreal di Champions League si recupera domani, cambia orario

Atalanta-Villarreal doveva giocarsi stasera alle 21, ma è stata rinviata per neve (vedi articolo). L’UEFA ha cambiato l’orario del recupero della partita che concluderà la fase a gironi di Champions League (vedi risultati).

NUOVO ORARIO – Atalanta-Villarreal sarà recuperata domani alle 19. Questa la scelta definitiva dell’UEFA, dopo che in serata l’opzione era alle 16.30. A Bergamo non dovrebbe più nevicare, come è avvenuto stasera tanto da rendere impraticabile il campo del Gewiss Stadium. Con il pareggio per 1-1 dello Young Boys sul Manchester United l’Atalanta è già sicura di andare almeno in Europa League, perché non potrà finire ultima. Il Villarreal ha comunque due risultati su tre: se non perde è agli ottavi di Champions League.