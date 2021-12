Atalanta-Villarreal di Champions League non si gioca: rinviata per neve

Atalanta-Villarreal sarebbe dovuta iniziare alle 21, poi alle 21.20, ora sarà domani. L’UEFA ha disposto il rinvio dello scontro diretto di Champions League per neve.

NIENTE PARTITA – L’ultima qualificata agli ottavi di finale di Champions League, la seconda del Gruppo F, si deciderà domani alle ore 16.30. Rinviata Atalanta-Villarreal, a causa di una forte nevicata in corso su Bergamo. Doveva iniziare alle 21, poi l’UEFA ha disposto il posticipo alle 21.20. Pochi istanti fa è arrivato l’annuncio: stasera non si può giocare, il campo del Gewiss Stadium è impraticabile. L’Atalanta ha la vittoria come unico risultato per avanzare agli ottavi di finale, altrimenti passano gli spagnoli.