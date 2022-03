L’Atalanta sbanca il Dall’Ara col baby Cissé: Bologna KO. Dea quinta

L’Atalanta ha vinto 1-0 sul campo del Bologna grazie al gol di Cissé. Vittoria arrivata solamente nel finale e quinto posto riagganciato. Annullato anche un gol per fuorigioco a Pasalic

DI MISURA − Match serratissimo al Dall’Ara tra Bologna e Atalanta, deciso solamente nel finale. La Dea parte bene tant’è che al 17′ sfiora la rete del vantaggio con Pessina che suggerito da Muriel viene murato sul più bello dall’intervento in extremis di Theate. La squadra di Gasperini preme sull’acceleratore e al 37′ si avvicina ancora al gol dello 0-1. Djimsiti fa torre verso Scalvini che a colpo sicuro prende il palo. La reazione del Bologna arriva nel finale di primo tempo. Filtrante di Arnautovic per Orsolini che a tu per tu con Musso si fa ipnotizzare dal portiere argentino. Nella ripresa, partono meglio i felsinei. Minuto 50′, stavolta è Arnautovic ad essere messo davanti il portiere da Soriano ma il lob scavalca Musso non trovando di poco la porta. Gara combattuta ed equilibrata che l’Atalanta riesce a vincere solamente al minuto 82 con il più giovane dei 22 in campo. Pasalic suggerisce per il classe 2003 Moustapha Cissé che sfodera una bellissima conclusione battendo Skorupski. Nel finale, la Dea chiude i conti con Pasalic ma il suo gol viene annullato dal Var per fuorigioco.