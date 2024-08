L’Atalanta regge un’ora, poi la Supercoppa Europea va al Real Madrid

Niente da fare per l’Atalanta nella Supercoppa Europea. A Varsavia, nonostante una buona prestazione dei bergamaschi, è il Real Madrid pigliatutto di Ancelotti a imporsi per 2-0. Subito gol all’esordio per Mbappé.

TUTTO SECONDO PRONOSTICO – Il Real Madrid si prende anche la Supercoppa Europea. A Varsavia, contro l’Atalanta, finisce 2-0 e i blancos festeggiano al meglio l’esordio di Kylian Mbappé Primo tempo di buon livello da parte dei bergamaschi, che non hanno certo paura di fronte al più quotato avversario. Anzi: a metà frazione dalla destra Marten de Roon mette in mezzo e una deviazione di Éder Militao manda il pallone sulla traversa, quasi all’incrocio. Legno che trova anche il Real Madrid a un passo dall’intervallo, traversa anche qui ma di Rodrygo. Il gol che sblocca la partita arriva al 59’, bella giocata di Vinicius Junior sulla sinistra e tocco al centro per il facile tap-in di Federico Valverde. Passano due minuti e potrebbe raddoppiare proprio Vinicius Junior: miracolo di Juan Musso. Dall’angolo mischia in area, tiro di Jude Bellingham deviato da Isak Hien e salva ancora il portiere dell’Atalanta. Raddoppio Real Madrid nell’aria e si manifesta al 68′, con l’uomo più atteso: destro all’incrocio di Mbappé su assist di Bellingham.

Real Madrid-Atalanta 2-0

Gol: 59′ Valverde, 68′ Mbappé.