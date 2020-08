Atalanta-PSG, che beffa! Golazo Pasalic, poi rimonta in 3 minuti: 1-2

Condividi questo articolo

Atalanta-PSG è appena terminata con il punteggio di 1-2: eliminata la squadra di Gasperini. I bergamaschi sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a un grande gol di Pasalic, poi l’assalto dei francesi nella ripresa. Clamorosa la rimonta a partire dal 90esimo: 1-2. Riviviamo le fasi salienti dei quarti di finale di Champions League

PASSANO I FRANCESI – Atalanta-PSG è iniziata alla grande per gli uomini di Gasperini. Prima una buona occasione per Gomez, poi un clamoroso errore di Neymar tutto solo davanti al portiere. Al 27esimo è Pasalic su assist di Zapata a siglare l’1-0 con un gran gol. Nella ripresa, la squadra italiana arretra un po’ per contenere gli attacchi dei francesi e ci riesce bene. L’infortunio di Freuler nel finale complica le cose: al 90esimo arriva il pareggio di Marquinhos. Addirittura in soli 3 minuti a partire dal 90esimo, l’Atalanta subisce anche l’1-2, realizzato da Choupo-Moting. Il PSG si qualifica dunque per le semifinali dopo una partita clamorosa. Pessima prestazione per Mauro Icardi che viene sostituito al 79esimo dopo aver toccato pochi palloni e aver avuto zero occasioni da gol.