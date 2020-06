Atalanta-Lazio, che batosta Inzaghi: da 0-2 a 3-2! Gasperini ora insidia l’Inter

Brutto risveglio per la Lazio di Inzaghi, che cede il passo all’Atalanta di Gasperini. Quello che è successo in Atalanta-Lazio è paradossale per le sorti della Serie A, classifica dell’Inter compresa

SHOW BERGAMASCO – A Bergamo l’autogol di Marten de Roon al 5′ apre le marcature in favore della Lazio, che raddoppia all’11’ con un capolavoro di Sergej Milinkovic-Savic. Poi l’Atalanta ribalta tutto. Prima ci pensa Robin Gosens ad accorciare al 38′. Poi Ruslan Malinovsky pareggia al 66′ con una perla. E infine la ribalta José Palomino all’80’. La Lazio di Simone Inzaghi resta così a quota 62 punti, incalzata dall’Inter (58 dopo il pareggio contro il Sassuolo) e sempre più distante dalla Juventus (66) capolista. Passo in avanti importante dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sale a 54 punti proprio dietro l’Inter, e tiene a distanza la Roma (48 dopo la vittoria sulla Sampdoria). Uno scenario impronosticabile per la Serie A, in cui ride solo la Juventus di Maurizio Sarri. E l’Atalanta di Gasperini, ovviamente.