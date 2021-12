Atalanta, la rimonta non basta: bergamaschi fuori dalla Champions League

Arriva anche l’ultimo verdetto della fase a gironi della Champions League. L’Atalanta cade per 2-3 in casa contro il Villarreal e abbandona la massima competizione europea, ‘retrocedendo’ ai sedicesimi di finale di Europa League.

RIMONTA NON RIUSCITA – Partita ricca di gol ed emozioni a Bergamo, dove l’Atalanta cade sotto i colpi del Villarreal. Ad andare in vantaggio sono gli spagnoli che sbloccano subito dopo tre minuti quando Danjuma viene lanciato in profondità e batte Musso per lo 0-1. Al 42′ arriva anche il raddoppio, questa volta siglato da Capoue con un destro violento sotto la traversa. Il secondo tempo si apre come si è chiuso il primo: gli spagnoli attaccano e al 51′ Danjuma approfitta di un assist di Gerard Moreno per siglare anche lo 0-3. A questo punto si sveglia l’Atalanta che inizia ad attaccare e prima accorcia con una botta di Malinovski per poi trovare anche il 2-3 con Zapata che scavalca Rulli con un tocco. Nel finale Muriel colpisce un palo e Toloi non riesce a ribadire in rete a porta vuota. La rimonta dei bergamaschi non riesce: fuori dalla Champions League e ai sedicesimi di Europa League.