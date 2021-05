4 SPEZIA-TORINO 1 – A La Spezia arriva un risultato sorprendente. La rete di Riccardo Saponara (19′) e soprattutto la doppietta di M’Bala Nzola (41′ su rigore e 74′), prima del poker firmato da Martin Erlic (84′), regalano la salvezza aritmetica allo Spezia di Vincenzo Italiano . Il rigore di Andrea Belotti al 53′ è solo illusorio per il Torino di Davide Nicola , che ora rischia seriamente di retrocedere in Serie B. Il 3-4 di Genoa-Atalanta e il 3-1 di Spezia-Torino cambiamo di molto la situazione in Serie A ( vedi classifica aggiornata ) a circa un’ora dall’inizio di Juventus-Inter.

3 GENOA-ATALANTA 4 – A Genova finisce in festa per gli ospiti, ma con il brivido. Duvan Zapata (9′), Ruslan Malinovsky (26′), Robin Gosens (44′) e Mario Pasalic (51′) regalano l’aritmetica qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League all’ Atalanta di Gian Piero Gasperini . Non bastano la doppietta di Eldor Shomurodov (49′ e 85′) e il rigore di Goran Pandev (67′) al Genoa di Davide Ballardini , comunque già salvo.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: