Atalanta, cinque sinfonie perfette! Milan doppiato dall’Inter

Nel lunch match del 17° turno di Serie A, l’Atalanta demolisce il Milan con un sontuoso 5-0. Partita senza storia, aperta nel primo tempo dalla magia del capitano Gomez. Nella ripresa, gol dell’ex per Pasalic, che anticipa una meravigliosa doppietta di Ilicic. Nel finale, pokerissimo firmato da Luis Muriel. Milan completamente assente dal campo: i rossoneri chiudono l’anno con la metà dei punti dell’Inter.

PREMESSE CHIARE – L’Atalanta ha iniziato il match contro il Milan pressando e correndo forsennatamente già dalle 12.30. Al 10′ Alejandro Gomez ha già preso le misure della retroguardia rossonera: ingresso in area dal vertice sinistro, e magia che piega le mani di Gianluigi Donnarumma. Il copione della partita sembra scritto, ma i nerazzurri non riescono a colpire con la stessa intensità. Il senso della partita non cambia, perché il Milan a fatica riesce a superare la metà campo.

ESPLOSIONE TOTALE – La ripresa inizia suonando lo stesso spartito, e il climax arriva dopo un quarto d’ora. Prima Mario Pasalic firma il più classico del gol dell’ex, poi Josip Ilicic decide di esprimere la sua arte. Il 3-0 dello sloveno arriva di destro, dopo aver saltato come birilli i difensori rossoneri. Il gol che vale il poker nerazzurro e la doppietta personale è una pennellata ineluttabile: una perla dalla distanza che gira fino ad infilarsi sotto l’incrocio alla destra di Donnarumma. Standing ovation meritata per Ilicic, che all’80’ lascia il posto a Luis Muriel. Proprio il colombiano firma il gol del definitivo 5-0, approfittando di un’incomprensione tra Donnarumma e Mateo Musacchio. Natale dorato per la squadra di Gian Piero Gasperini, che lascia il Milan a 21 punti (metà rispetto ai 42 dell’Inter).