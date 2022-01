L’Atalanta chiude il set con l’Udinese: 2-6 alla Dacia Arena. Doppio Muriel

Termina 2-6 Udinese-Atalanta, match valido per la ventunesima giornata di campionato. Grandissima prestazione di Luis Muriel che ha messo a referto due gol

SENZA STORIA − Match a senso unico alla Dacia Arena con un’Atalanta in formato Europa. Udinese strapazzata 2-6 grazie all’ex Luis Muriel. Il match si sblocca subito al 17′ con Marko Pasalic che insacca dentro un ottimo cross dalla sinistra di Pezzella. Cinque minuti più tardi, si scatena la tempesta Muriel che va via in progressione portandosi dietro mezzo difesa friulana e poi con il destro conclude alle spalle dell’ex Inter Padelli. Sul finale di primo tempo, arriva anche il tris orobico con Ruslan Malinovskyi che infila dentro una respinta della difesa bianconera dopo il tap-in di Pezzella. Nella ripresa, sussulto d’orgoglio dell’Udinese che sfrutta una deviazione di Djimsiti al minuto 59′ per riaprire il match. Si tratta, però, soltanto di un’illusione poiché al 76′ ci pensa ancora Muriel a chiudere i giochi che incrocia benissimo dopo aver ricevuto palla da Miranchuk. Nel finale, secondo gol friulano con il gigante Beto che sfrutta bene l’assist del compagno di reparto Success. Nemmeno il tempo di rimettere il pallone sul perimetro di centrocampo che Maehle non ci pensa due volte per insaccare la cinquina orobica. Infine, set chiuso dalla rete di Pessina.