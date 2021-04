Atalanta a valanga sul Bologna: 5-0! Il pokerissimo vale il secondo posto

L’Atalanta asfalta il Bologna nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A. Il 5-0 nerazzurro vale il secondo posto (vedi classifica).

SENZA STORIA – L’Atalanta archivia in fretta il pareggio di Roma e si libera del Bologna senza troppe storie. I protagonisti del primo tempo sono Luis Muriel e Ruslan Malinovskyi. Al 22′ il primo libera il secondo al tiro con un tacco in area: facile per l’ucraino trovare il diagonale mancino che vale l’1-0. Poi al 44′ il colombiano segnando il 19° gol in campionato, trasformando un rigore. A inizio ripresa si mette ancora peggio per il Bologna, che al 49′ rimane in 10. Jerdy Schouten entra su Cristian Romero con un intervento scomposto, ricevendo il rosso diretto. Poi, tra 57′ e 59′ i nerazzurri dilagano. Prima Remo Freuler trova il 3-0 chiudendo una bella azione manovrata. Poi anche Duvan Zapata si iscrive al festival del gol, piazzando un bel destro a giro da dentro l’area. Il pokerissimo al 73′ porta la firma di Aleksei Miranchuk, con un mancino chirurgico sul primo palo. Con questa vittoria, la squadra di Gian Piero Gasperini sale momentaneamente al secondo posto, superando Milan e Juventus in un colpo solo.