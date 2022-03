Atalanta ai quarti di Europa League: Boga firma il gol della sicurezza

È appena terminata la sfida tra Bayer Leverkusen e Atalanta, che ha sancito il passaggio della squadra di Gian Piero Gasperini ai quarti di finale di Europa League. Dopo la vittoria dell’andata, ne è arrivata un’altra – per 0-1 – al ritorno.

DOPPIA VITTORIA – Dopo il 3-2 a Bergamo, l’Atalanta espugna anche lo stadio del Bayer Leverkusen per 0-1 e conquista così il passaggio ai quarti di finale di Europa League. Sfida non facilissima quella in Germania, con Musso protagonista in più occasioni a salvare il risultato. Il gol della sicurezza arriva in pieno recupero, quando Jeremie Boga al 91′ congela il risultato e regala a Gian Piero Gasperini una prestigiosa qualificazione.