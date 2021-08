Ask Inter-News, martedì 24 nuova puntata: aspettiamo le vostre domande!

Dopo la puntata andata in onda martedì 17 agosto (vedi articolo), domani sera – martedì 6 luglio – andrà in onda la prossima puntata del format di Inter-News.it “Ask IN”, in diretta su YouTube (vedi link) e Facebook (vedi link).

NUOVA PUNTATA – Torna Ask IN, il format di Inter-News.it totalmente dedicato ai tifosi nerazzurri. Domani sera – martedì 24 agosto – alle ore 18 saremo nuovamente in diretta sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Mandateci le vostre domande e curiosità sui temi più disparati legati al mondo nerazzurro e, naturalmente, a quello più caldo del momento: il calciomercato. Come fare? Scriveteci nei commenti all’articolo, o con un messaggio privato su tutti i nostri social (Facebook, Twitter, Instagram…). Quelle più interessanti saranno lette e discusse live dalla nostra redazione. Vi aspettiamo!