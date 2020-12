Asamoah torna in campo? Un club di Serie A sull’ex Inter – Sky

Kwadwo Asamoah Inter-Udinese

Kwadwo Asamoah, svincolato dopo la scadenza del suo contratto con l’Inter, potrebbe tornare in Serie A: sulle tracce dell’esterno ghanese c’è infatti il Genoa

Dopo un’ultima stagione all’Inter da oggetto misterioso a causa di numerosi problemi fisici, Kwadwo Asamoah è svincolato da qualche mese. L’esterno ghanese però non è rimasto con le mani in mano e si è tenuto in condizione nell’attesa e nella speranza di ricevere una nuova chiamata per dimostrare di avere ancora qualcosa da dare nel calcio ad alti livelli. Secondo “Sky Sport” l’occasione per rimettersi in gioco nella nostra Serie A potrebbe dargliela il Genoa. Il club ligure infatti, alla ricerca di elementi di esperienza per poter rinforzare la squadra in previsione di una dura lotta per la salvezza, avrebbe preso contatti con l’ex Inter e Juventus su indicazione del nuovo tecnico Ballardini.