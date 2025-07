Arnautovic verso la Turchia? Incontro di mercato con un ex Inter

Marko Arnautovic ha diverse richieste per ricominciare a giocare dopo l’ultima esperienza all’Inter. L’attaccante ha incontrato un ex nerazzurro in Turchia secondo ntvspor.net.

DELUSIONE – Marko Arnautovic non ha fatto proprio due anni di alto livello con la maglia dell’Inter. I tifosi lo ricorderanno per i suoi errori decisivi, difficilmente per i gol del finale di questa stagione. Lo scudetto lo ha vinto comunque il Napoli e sul risultato di 2-2 nella partita tra Inter e Lazio l’austriaco ha lisciato il pallone della vittoria e del sorpasso alla penultima giornata. Quell’azione sarà un enorme rimpianto in casa nerazzurra ed è costata molto al destino di Simone Inzaghi. L’attaccante non è partito per il Mondiale per Club e dopo le partite in nazionale con l’Austria è partito direttamente per le vacanze.

RICHIESTE – Arnautovic ha registrato l’interesse del Rapid Vienna in Austria per tornare nel calcio locale. Il problema sono le richieste eccessive del calciatore e non in linea con le capacità economiche del club. Per questo motivo l’attaccante rimane in bilico e si aggiunge alla corsa dalla Turchia l’Antalyaspor. Emre Belozoglu, allenatore del club, ha avuto un incontro faccia a faccia con il calciatore e vuole avere a disposizione Arnautovic per la stagione che sta per iniziare.